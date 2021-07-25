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Диллашоу раздельным решением судей победил Сэндхагена в главном поединке UFC Fight Night

05:04
Диллашоу раздельным решением судей победил Сэндхагена. Фото UFC
Диллашоу раздельным решением судей победил Сэндхагена. Фото UFC

Американский боец Ти Джей Диллашоу в главном поединке UFC on ESPN 27 победил соотечественника Кори Сэндхагена.

Поединок в легчайшем весе завершился победой Диллашоу раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).

На счету 35-летнего Диллашоу 18 побед и 4 поражения, у 29-летнего Сэндхагена 14 побед и 3 поражения.

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Сергей Разин все материалы автора

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