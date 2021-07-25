Диллашоу раздельным решением судей победил Сэндхагена в главном поединке UFC Fight Night
05:04
Американский боец Ти Джей Диллашоу в главном поединке UFC on ESPN 27 победил соотечественника Кори Сэндхагена.
Поединок в легчайшем весе завершился победой Диллашоу раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).
На счету 35-летнего Диллашоу 18 побед и 4 поражения, у 29-летнего Сэндхагена 14 побед и 3 поражения.
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