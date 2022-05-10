Оливейра поднялся на четвертую строчку рейтинга UFC вне зависимости от категории

Бразильский легковес Чарльз Оливейра (33-8) лишился звания чемпиона из-за того, что не смог уложиться в лимит дивизиона. Тем не менее это не помешало ему подняться с 5-го на 4-е место в рейтинге UFC вне зависимости от категории.

Оливейра сместил действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Франиса Нганну (17-3).

Также на одну строчку в рейтинге UFC вне зависимости от категории поднялся действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3). Теперь американец на 10-м месте, опережая таких бойцов, как Стипе Миочич и Роберт Уиттакер.

В легком дивизионе из-за провальной весогонки Оливейры почти все бойцы опустились на одну строчку: Дастин Порье (28-7) — на 2-ю, Джастин Гэтжи (23-4) — на 3-ю, Ислам Махачев (22-1) — на 4-ю. Майкл Чендлер (23-7), несмотря на эффектную победу над Тони Фергюсоном (23-5), остался на 5-й строчке рейтинга. Фергюсон, потерпев 4-е поражение подряд, опустился на 10-е место.