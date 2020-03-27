Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя против американца Тони Фергюсона сообщил, что не проводит поединки во время Рамадана и сразу после него. Именно поэтому, как пишет ESPN, президент промоушена Дана Уайт не может перенести предстоящий поединок на более поздний срок.

В этом году Рамадан пройдет с 23 апреля по 23 мая. Поединок против Фергюсона зарпланирован на 18 апреля, но из-за распространения коронавируса пока не имеет места проведения.

— Я знаю свое тело и как оно себя ведет, — отметил Нурмагомедов. — Поэтому я не дерусь во время Рамадана и сразу после... Нужно минимум 45 дней на восстановление. Мы соревнуемся на очень высоком уровне. Поэтому надо учитывать все.

Это очень сложно и очень опасно. Весь целый день ты не пьешь, не ешь. Могут быть травмы. Поэтому нельзя спарринговать. Но даже без спарринга это очень тяжело.

Поэтому я сказал им, чтобы устроили бой в любое время, но до Рамадана. Я попросил, чтобы за неделю до Рамадана бой должен состояться.