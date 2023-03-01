UFC исключил Тухугова из активного ростера

Твиттер-аккаунт UFC Roster Watch сообщил, что три бойца были исключены из списка бойцов организации, в том числе россиянин Зубайра Тухугов.

Российский боец на UFC 284 потерпел поражение от бразильца Элвеса Бреннера раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27). Этот бой стал для Тухугова дебютным в UFC, однако он провалил взвешивание, поэтому его оштрафовали на 30 процентов от суммы своего гонорара.

Всего на счету 32-летнего Тухугова в ММА 20 побед и 6 поражений.

Также UFC исключил из активного ростера англичанина Даррена Тилла и американца Хосе Джонсона.