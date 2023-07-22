UFC Fight Night 224: участники карда и расписание турнира

В субботу, 22 июля, в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 224. В главном событии вечера — поединке в тяжелом весе сразятся Том Аспинэлл и Марчин Тыбура.

Расписание боев UFC Fight Night 224

Предварительный кард (19:00 мск)

Легчайший вес: Дэйви Грант — Дэниэл Маркос

Полусредний вес: Дэнни Робертс — Джонни Парсонс

Легкий вес: Марк Диакизи — Хоэль Альварес

Тяжелый вес: Джамал Поджес — Майкл Паркин

Средний вес: Брайан Барберена — Махмуд Мурадов

Женщины, легчайший вес: Кетлин Виейра — Пенни Кианзад

Легкий вес: Крис Дункан — Янал Ашмоз

Женщины, первый наилегчайший вес: Шона Бэннон — Бруна Бразил

Наилегчайший вес: Жафел Фильо — Дэниэл Барес

Основной кард (22.00 мск)

Тяжелый вес: Том Аспинэлл — Марчин Тыбура

Женщины, наилегчайший вес: Молли Маккэнн — Юлия Столяренко

Полулегкий вес: Натаниэль Вуд — Андре Фили

Средний вес: Пол Крэйг — Андре Муниз

Легкий вес: Джэй Херберт — Фарес Зиам

Полулегкий вес: Лерон Мерфи — Джошуа Кулибао

Следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.