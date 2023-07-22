Шлеменко — о бое с Оливейрой: «Хотел нокаут сделать, но подумал: зачем, если можно удушить?»

Российский средневес Александр Шлеменко рассказал о плане на бой с бывшим бойцом UFC Алексом Оливейрой.

«Честно, хотел нокаут сделать, — сказал Шлеменко журналистам после победы. — Но подумал: зачем, если можно удушить? Да он сам упал! Я хотел его развернуть и начать бить. Честно, план на бой был такой: поджать его к сетке и начать его долбить. Я так нарабатывал. Но он сорвался и пошел в борьбу».

?На турнире SFC, который проходил 21 июля в Омске, Шлеменко победил Оливейру удушающим приемом в первом раунде.