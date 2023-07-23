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UFC Fight Night 224: Аспиналл победил Тыбуру и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Лондоне, Великобритания, завершился турнир UFC Fight Night 224, в главном бою которого Том Аспиналл (13-3) победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом в первом раунде.

Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Тяжелый вес: Том Аспиналл (Англия) победил Марчина Тыбуру (Польша) — TKO, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Юлия Столяренко (Литва) победила Молли Маккэнн (Англия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Натаниэль Вуд (Англия) победил Андре Фили (США) — Единогласное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Средний вес: Пол Крэйг (Шотландия) победил Андре Муниза (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Легкий вес: Фарес Зиам (Англия) победил Джая Херберта (Австралия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Полусредний вес: Лерон Мерфи (Бразилия) победила Джошуа Кулибао (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легчайший вес: Дэниел Маркос (Перу) победил Дэйви Гранта (Великобритания) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Предварительные бои:

Полусредний вес: Джонни Парсонс (США) победил Дэнни Робертса (Великобритания) — TKO, 2-й раунд.

Легкий вес: Хоэль Альварес (Испания) победил Марка Диакези (Англия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Тяжелый вес: Мик Паркин (Англия) победил Джамала Погеса (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полулегкий вес: Махмуд Мурадов (Таджикистан) победил Брайана Барберену (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легчайший вес: Кетлин Виейра (Бразилия) победила Панни Кианзад (Швеция) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Крис Дункан (Шотландия) победил Янала Ашмоз (Израиль) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Минимальный вес: Бруна Бразил (Бразилия) победила Шона Бэннон (Ирландия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Наилегчайший вес: Жафел Фильо (Бразилия) победил Даниила Бареза (Испания) — Сабмишн, 1-й раунд.

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Аспиналл нокаутировал Тыбуру в главном поединке UFC Fight Night 224
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