Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:53

Английский боец UFC Аспиналл: «Подерусь с победителем боя Ган — Спивак, а потом побью Джонса»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тяжеловес UFC Том Аспиналл (Великобритания) прокомментировал победу над Марчином Тыбурой (Польша) в главном поединке на турнире UFC Fight Night 224.

Бой в тяжелом весе завершился победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

«Этот год был для меня действительно сложным, я не был собой — в прошлом году. Это новая версия меня. Не буду говорить, что я вернулся, но мое тело и разум уже другие. Я готов.

Бой не показался мне легким. Марчин очень хороший парень. Давайте ему поаплодируем, он действительно приятный человек.

Я поеду в Париж, буду сидеть в первом ряду на поединке Сергея Спивака и Сирила Гана. И я подерусь с победителем, а потом я побью Джона Джонса», — сказал англичанин после боя.

На счету Аспиналла 13 побед и 3 поражения, у Тыбуры 24 победы при 8 поражениях.

Джон Джонс
Марчин Тыбура
Сергей Спивак
Сирил Ган
Том Аспиналл
UFC
ММА
0
Читайте также
«ПСЖ» усадит Мбаппе на лавку на весь сезон? Звезда в тупике, а «Реал» все выжидает
Жоау Феликс разругался с «Атлетико», Симеоне и фанатами. Все ради мечты о «Барселоне»
ВС РФ отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении
Адмирал США потребовал стрелять по российским кораблям в Черном море
Тело пропавшего в Кемерово мальчика нашли в водоеме
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC Fight Night 224: Аспиналл победил Тыбуру и другие результаты турнира
Новости
RSS RSS
Все новости