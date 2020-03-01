UFC Fight Night 169. Все результаты

В ночь на 1 марта в Норфолке (штат Виргиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого бразилец Дейвисон Фигейредо нокаутировал американца Джозефа Бенавидеса.

Основной кард

Наилегчайший вес (до 56,7 кг): Дейвисон Фигейредо (Бразилия) победил Джозефа Бенавидеса (США) нокаутом, 2-й раунд, 1:54.

Женский полулегкий вес (до 65,8 кг): Фелиция Спенсер (Канада) победила Зару Фаирн дос Сантос (Франция) техническим нокаутом, 1-й раунд, 3:37.

Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Магомед Анкалаев (Россия) победил Иона Куцелабу (Молдавия) нокаутом, 1-й раунд, 0:38.

Женский полулегкий вес (до 65,8 кг): Меган Андерсон (Австралия) победила Норму Дюмон (Бразилия) нокаутом, 1-й раунд, 3:31.

Полулегкий вес (до 65,8 кг): Грант Доусон (США) победил Дэррика Миннера (США) удушающим приемом, 2-й раунд, 1:38.

Предварительный кард

Легчайший вес (до 61,2 кг): Кайлер Филлипс (США) победил Габриэл Силва (Бразилия) единогласным решением судей.

Средний вес (д 83,9 кг): Брендан Аллен (США) победил Тома Брищза (Англия) техническим нокаутом, 1-й раунд, 4:47.

Тяжелый вес (свыше 93 кг): Марчин Тыбура (Польша) победил Сергея Спивака (Молдавия) единогласным решением судей.

Легкий вес (до 70,3 кг): Луис Пена (США) победил Стиви Гарсию (США) единогласным решением судей.

Полулегкий вес (до 65,8 кг): Джордан Гриффин (США) победил Ти-Джея Брауна (США) удушающим приемом, 2-й раунд, 3:38.

Полулегкий вес (до 65,8 кг): Спайк Карлайл (США) победил Аалона Круза (США) техническим нокаутом, 1-й раунд, 1:25.

Полусредний вес (до 77,1 кг): Шейн Брэди (США) победил Исмаила Наурдиева (Австрия) единогласным решением судей.