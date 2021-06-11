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UFC анонсировал следующий бой Махачева

07:26
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Российский боец UFC Ислам Махачев проведет следующий поединок против бразильца Тиаго Мойзеса, информирует UFC Russia. Бой состоится в ночь с 17 на 18 июля по московскому времени.

Последний раз Махачев, который занимает девятое место в рейтинге легковесов UFC, дрался в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Россиянин уже не проигрывает семь поединков подряд.

Мойзеса (14-е место в рейтинге UFC) одержал три победы подряд. В последний раз в феврале он победил Александра Эрнандеса решением судей.

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