UFC анонсировал следующий бой Махачева
07:26
Российский боец UFC Ислам Махачев проведет следующий поединок против бразильца Тиаго Мойзеса, информирует UFC Russia. Бой состоится в ночь с 17 на 18 июля по московскому времени.
Последний раз Махачев, который занимает девятое место в рейтинге легковесов UFC, дрался в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Россиянин уже не проигрывает семь поединков подряд.
Мойзеса (14-е место в рейтинге UFC) одержал три победы подряд. В последний раз в феврале он победил Александра Эрнандеса решением судей.
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