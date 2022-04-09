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Сегодня, 14:45

Алексей Олейник — Джаред Вандераа: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя

Олейник проведет бой против Вандераа на турнире UFC 273
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Алексей Олейник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) на «Вистар Ветеранс Мемориал Арене» пройдет турнир UFC 273, в предварительном карде которого состоится поединок в тяжелом весе между российским бойцом Алексеем Олейником и американцем Джаредом Вандераа.

Предварительный кард стартует в 01.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя. В прямом эфире все поединки турнира UFC 273 можно посмотреть на UFC Fight Pass. Видеотрансляция также доступна на matchtv.ru.

44-летний Олейник провел в ММА 76 поединков, в которых у него 59 побед, 16 поражений и 1 ничья. Рекорд 29-летнего Вандераа — 12 побед и 7 поражений в 19 боях.

UFC 273: Стерлинг&nbsp;&mdash; Ян, Волкановски&nbsp;&mdash; Корейский Зомби. Онлайн. UFC 273: Стерлинг — Ян, Волкановски — Корейский Зомби. Онлайн

Алексей Олейник
UFC
ММА
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