Алексей Олейник.

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) на «Вистар Ветеранс Мемориал Арене» пройдет турнир UFC 273, в предварительном карде которого состоится поединок в тяжелом весе между российским бойцом Алексеем Олейником и американцем Джаредом Вандераа.

Предварительный кард стартует в 01.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя. В прямом эфире все поединки турнира UFC 273 можно посмотреть на UFC Fight Pass. Видеотрансляция также доступна на matchtv.ru.

44-летний Олейник провел в ММА 76 поединков, в которых у него 59 побед, 16 поражений и 1 ничья. Рекорд 29-летнего Вандераа — 12 побед и 7 поражений в 19 боях.