Алексей Олейник — Джаред Вандераа: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя
Олейник проведет бой против Вандераа на турнире UFC 273
В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) на «Вистар Ветеранс Мемориал Арене» пройдет турнир UFC 273, в предварительном карде которого состоится поединок в тяжелом весе между российским бойцом Алексеем Олейником и американцем Джаредом Вандераа.
Предварительный кард стартует в 01.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя. В прямом эфире все поединки турнира UFC 273 можно посмотреть на UFC Fight Pass. Видеотрансляция также доступна на matchtv.ru.
44-летний Олейник провел в ММА 76 поединков, в которых у него 59 побед, 16 поражений и 1 ничья. Рекорд 29-летнего Вандераа — 12 побед и 7 поражений в 19 боях.
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