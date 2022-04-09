Петр Ян и Алджамейн Стерлинг проведут реванш в ночь на 10 апреля

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) на «Вистар Ветеранс Мемориал Арене» состоится турнир UFC 273, в со-главном бою которого сразятся россиянин Петр Ян и американец Алджамейн Стерлинг. Это будет поединок за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Основной кард начнется в 05.00 по московскому времени, старт со-главного боя ориентировочно в 06.30.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию реванша Алджамейн Стерлинг — Петр Ян. В прямом эфире все поединки турнира UFC 273 можно посмотреть на UFC Fight Pass. Видеотрансляция также доступна на matchtv.ru.

29-летний Ян провел 18 боев в ММА, в которых одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. Рекорд 32-летнего Стерлинга составляет 20 побед при 3 поражениях.

Напомним, что по итогу первого поединка, который состоялся 7 марта 2021 года на турнире UFC 259, Ян был дисквалифицирован из-за запрещенного удара коленом в четвертом раунде.