UFC 269: спасаясь от удушения девушка-боец грубо нарушила правила, но в итоге сдалась

Канадка Джиллиан Робертсон (10-6 в ММА) победила бразильянку Присциллу Качоэйру (10-4) на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе (Невада, США).

В самом конце первого раунда Робертсон вышла на удушающий прием сзади. Качоэйра, видимо, понимая, что до сирены осталось совсем немного, дважды ткнула сопернице в глаз, пытаясь спастись от поражения. Тем не менее канадка довела прием до конца, вынудив Качоэйру постучать в знак сдачи на 04:59.