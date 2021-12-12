Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

UFC 269: спасаясь от удушения девушка-боец грубо нарушила правила, но в итоге сдалась

03:23
Джиллиан Робертсон победила Присциллу.
Джиллиан Робертсон победила Присциллу.

Канадка Джиллиан Робертсон (10-6 в ММА) победила бразильянку Присциллу Качоэйру (10-4) на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе (Невада, США).

В самом конце первого раунда Робертсон вышла на удушающий прием сзади. Качоэйра, видимо, понимая, что до сирены осталось совсем немного, дважды ткнула сопернице в глаз, пытаясь спастись от поражения. Тем не менее канадка довела прием до конца, вынудив Качоэйру постучать в знак сдачи на 04:59.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Илья Андреев все материалы автора
Читайте также
День России в спорте! Коньки, фристайл, сноуборд, биатлон, а теперь еще Устюгов!
Госдеп заявил о единстве G7 насчет последствий при вторжении РФ на Украину
0