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Тайсумов прокомментировал конфликт Хабиба и Чимаева

01:44
Майрбек Тайсумов.
Майрбек Тайсумов.

Бывший боец UFC Майрбек Тайсумов поделился мнением о конфликте Хабиба Нурмагомедова и Хамзата Чимаева.

«Такой шум подняли и обвинили во всех смертных грехах Хамзата из-за того, что он сказал, что с любым готов драться и любого размажет. Но это спорт, мне кажется, большинство спортсменов такое говорили. Взять даже момент, когда Хабиб сказал, что, если надо, и со мной будет драться, хотя я тоже мусульманин, тогда почему-то никакой шумихи не было. Не думаю, что из-за таких спортивных моментов нужно конфликтовать и обижаться друг на друга, ведь мы братские народы!» — написал Тайсумов в Instagram.

Публикация от Mairbek Taisumov Official. (@taisumov155)

В среду во время прямого эфира в Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова Чимаев написал, имея в виду Хабиба: «Мы и его порвем, если он захочет».

Хабиб официально завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года. На счету уроженца Дагестана 29 побед и 0 поражений. У Чимаева 9 побед и 0 поражений в ММА. В UFC боец из Швеции чеченского происхождения провел 3 боя — все 3 выиграл досрочно.

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