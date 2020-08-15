Рано утром воскресенье, 16 августа, по московскому времени в США пройдет турнир UFC 252. В главном бою вечера в Лас-Вегасе (штат Невада) на арене UFC APEX в октагон выйдут американские тяжеловесы Стипе Миочич и Даниэль Кормье. Это третий поединок между бойцами, чемпионским поясом владеет Миочич.

Ориентировочное время начала боя Миочич — Кормье — 7.00 (по Москве).

Поединки предварительного и основного кардов в прямом эфире можно смотреть на UFC Fight Pass. Также турнир показывает UFC TB (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Ранние прелимы (два боя) стартуют в 2.00 (время московское), а предварительный кард (четыре боя) — в 3.00.

Основной кард начнется в 5.00. До главного боя в нем пройдут еще четыре поединка: Герберт Бернс (Бразилия) — Дэниэл Пинеда (США) в полулегком весе (до 65,8 кг), Джон Додсон (США) — Мераб Двалишвили (Грузия) в легчайшем весе (до 61,2 кг), Жуниор дос Сантос (Бразилия) — Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам) в тяжелом весе (до 120,2 кг) и Шон О'Мэлли (США) — Марлон Вера (Эвкадор) в легчайшем весе (до 61,2 кг).

Миочич — Кормье и все бои UFC 252: расписание и трансляция турнира