Рано утром воскресенья, 15 августа, пройдет турнир UFC 252. Шоу организовано в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC APEX. Главным событием вечера станет титульный бой тяжеловесов Стипе Миочича и Даниэля Кормье.

Это третий бой Миочича и Кормье за чемпионский пояс UFC в тяжелом весе. Кормье победил соперника в титульном поединке на UFC 226 в июле 2018 года. Миочич взял реванш и вернул пояс на UFC 241 в августе 2019-го.

Предварительный кард (начало — 3.00 мск 15 августа, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Ти Джей Браун (США) — Дэнни Чавес (США)

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Герберт Бернс (Бразилия) — Дэниэл Пинеда (США)

Минимальный вес, женщины, до 52,2 кг: Фелис Херриг (США) — Вирна Жандироба (Бразилия)

Тяжелый вес, до 120,2 кг: Кристофер Дакас (США) — Паркер Потрер (США)

Минимальный вес, женщины, до 52,2 кг: Эшли Йодер (США) — Ливия Соуза (Бразилия)

Легкий вес, до 70,3 кг: Джим Миллер (США) — Винс Пичел (США)

Основной кард (начало — 5.00 мск 15 августа, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Полутяжелый вес, до 93,0 кг: Магомед Анкалаев (Россия) — Ион Куцелаба (Молдавия)

Легчайший вес, до 61,2 кг: Джон Додсон (США) — Мераб Двалишвили (Грузия)

Тяжелый вес, до 120,2 кг: Жуниор дос Сантос (Бразилия) — Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам)

Легчайший вес, до 61,2 кг: Шон О'Мэлли (США) — Марлон Вера (Эвкадор)

Тяжелый вес, до 120,2 кг (титульный бой): Стипе Миочич (США) — Даниэль Кормье (США)