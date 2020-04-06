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UFC 249 может пройти в индейской резервации

11:55
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UFC рассматривает новое место для проведения турнира UFC 249, сообщает ESPN.

По сведениям источника, руководство организации планирует провести поединки в индейской резервации на Западном побережье США, где не распространяются правила Атлетической комиссии штата.

Изначально турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса его отменили в этом городе.

Главным боем турнира должен был стать поединок за звание чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Позже дагестанец отказался от участия, поскольку не смог покинуть Россию из-за пандемии коронавируса.

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