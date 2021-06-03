Ударившего журналиста фаната ЦСКА нокаутировали в кулачном бою

Александр «Колобок» Орлов, в 2017 году прославившийся из-за того, что на День ВДВ в прямом эфире ударил журналиста НТВ Никиту Развозжаева, провел поединок на голых кулаках в лиге Hardcore Fighting Championship. Его соперником был Максим Щербаков, известный как Макс Топор.

Поединок продлился 54 секунды (чистого времени — 15 секунд), за которые Щербаков четыре раза отправил Орлова в нокдаун. После четвертого нокдауна у Орлова образовалась сечка, и рефери остановил бой. Итог: победа Макса Топора техническим нокаутом.

«Я смотрел его бои, и он не казался мне таким крутым, — сказал Орлов после поражения. — Я особо не готовился — неделю пробухал, один раз на тренировку сходил. Думал, сделаю, че, думал, что боксерская техника у меня точно лучше. *** (блин), был план на бой — думал, перекрою его, встречу. *** (блин), не ожидал. Он кажется медленным по телевизору. А он прет как носорог. Мне говорили «*** (фигня), не парься». А вы выйдите и подеритесь! Это *** (кошмар) внатуре. Он быстрый на самом деле. *** (очень) быстрый».