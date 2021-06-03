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Хабиб назвал комментарий Роналдо лучшим за всю историю своего Instagram

14:51
Хабиб назвал комментарий Роналдо лучшим за всю историю своего Instagram. Фото Instagram
Хабиб назвал комментарий Роналдо лучшим за всю историю своего Instagram. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал комментарий легендарного футболиста Роналдо лучшим за всю историю своего Instagram.

Ранее бразилец оставил несколько эмодзи аплодисментов по постом российского боста с видео, как он играет в футбол и забивает гол.

«Этот парень — легенда. Лучший комментарий за всю историю моего «инстаграма», — написал Нурмагомедов в сториз.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.

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