Боец Макарова: «Могла бы сняться в купальнике, но без эротики»

Боец Bare Knuckle FC Екатерина Макарова высказалась о том, что спортсменка Пейдж Ванзант часто выставляет свои откровенные фото в соцсети.

«Мне всегда казалось, что подобные фотографии выкладывают, чтобы привлечь внимание к себе, тем самым увеличить свой достаток. А получается... Возможно, денег никогда не бывает много?



Я могла бы сняться в купальнике, но без элементов эротики. Думаю, я бы ощущала себя некомфортно», — цитирует спортсменку RT.

27 апреля этого года стало известно, что Макарова стала первой россиянкой, которая будет выступать в американском промоушене. Bare Knuckle FC первым в США получил право организовывать бои на голых кулаках.