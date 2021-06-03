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Боец Макарова: «Могла бы сняться в купальнике, но без эротики»

14:57
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Боец Bare Knuckle FC Екатерина Макарова высказалась о том, что спортсменка Пейдж Ванзант часто выставляет свои откровенные фото в соцсети.

«Мне всегда казалось, что подобные фотографии выкладывают, чтобы привлечь внимание к себе, тем самым увеличить свой достаток. А получается... Возможно, денег никогда не бывает много?

Я могла бы сняться в купальнике, но без элементов эротики. Думаю, я бы ощущала себя некомфортно», — цитирует спортсменку RT.

27 апреля этого года стало известно, что Макарова стала первой россиянкой, которая будет выступать в американском промоушене. Bare Knuckle FC первым в США получил право организовывать бои на голых кулаках.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/863600-boes-makarova-intervyu

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