Дагестанский боец прослезился после победы, которую посвятил Абдулманапу Нурмагомедову

Российский боец Рашид Вагабов, который является учеником тренера Абдулманапа Нурмагомедова, одержал победу над Темирланом Муратбековым на турнире GFC в Пензе.

После боя Вагабов надел футболку с изображением Нурмагомедова-старшего, который скончался 3 июля. Боец прослезился, когда говорил речь после победы.

На счету Вагабова 5 побед и одно поражение в MMA.