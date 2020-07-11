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Дагестанский боец прослезился после победы, которую посвятил Абдулманапу Нурмагомедову

11 июля 2020, 18:19
Темирлан Муратбеков и Рашид Вагабов. Фото Вконтакте
Темирлан Муратбеков и Рашид Вагабов. Фото Вконтакте
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Российский боец Рашид Вагабов, который является учеником тренера Абдулманапа Нурмагомедова, одержал победу над Темирланом Муратбековым на турнире GFC в Пензе.

После боя Вагабов надел футболку с изображением Нурмагомедова-старшего, который скончался 3 июля. Боец прослезился, когда говорил речь после победы.

На счету Вагабова 5 побед и одно поражение в MMA.

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