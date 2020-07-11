Дагестанский боец прослезился после победы, которую посвятил Абдулманапу Нурмагомедову
11 июля 2020, 18:19
Российский боец Рашид Вагабов, который является учеником тренера Абдулманапа Нурмагомедова, одержал победу над Темирланом Муратбековым на турнире GFC в Пензе.
После боя Вагабов надел футболку с изображением Нурмагомедова-старшего, который скончался 3 июля. Боец прослезился, когда говорил речь после победы.
На счету Вагабова 5 побед и одно поражение в MMA.
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