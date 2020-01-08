«Убивал его задницу». Боец UFC рассказал, за что избил боксера на тренировке
Боец UFC Деррик Льюис, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), в подкасте UFC Unfiltered в деталях рассказал, почему избил на тренировке боксера.
34-летний боец выложил видео этого спарринга в соцсети в конце декабря.
По словам Льюиса, боксер тренировался с ним в одном зале в течение двух недель, «желая драться и бороться со всеми и просто проявляя неуважение». Однажды, когда боец вместе с тренером вошли в зал, этот человек начал атаковать их.
Как рассказал Льюис, разговор был таким.
Боксер: «Кто это здесь?»
Тренер: «Это Черный зверь (прозвище Льюиса. — Прим. «СЭ»)».
Боксер: «Чувак, думаю, я могу его нокаутировать».
Льюис: «Да? Хорошо. Принесите этому человеку перчатки».
«И менее чем через минуту я уже пробовал убить его задницу», — отметил боец UFC.
Льюис одержал безоговорочную победу в поединке — боксер повис на канатах.
When a boxers said he will knock me out because I'm a mma fighter pic.twitter.com/EjSeudMeQM— Derrick Lewis (@Thebeast_ufc) December 19, 2019
На счету Льюиса 22 победы и 7 поражений в ММА.