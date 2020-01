«Убивал его задницу». Боец UFC рассказал, за что избил боксера на тренировке

Боец UFC Деррик Льюис, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), в подкасте UFC Unfiltered в деталях рассказал, почему избил на тренировке боксера.

34-летний боец выложил видео этого спарринга в соцсети в конце декабря.

По словам Льюиса, боксер тренировался с ним в одном зале в течение двух недель, «желая драться и бороться со всеми и просто проявляя неуважение». Однажды, когда боец вместе с тренером вошли в зал, этот человек начал атаковать их.

Как рассказал Льюис, разговор был таким.

Боксер: «Кто это здесь?»

Тренер: «Это Черный зверь (прозвище Льюиса. — Прим. «СЭ»)».

Боксер: «Чувак, думаю, я могу его нокаутировать».

Льюис: «Да? Хорошо. Принесите этому человеку перчатки».

«И менее чем через минуту я уже пробовал убить его задницу», — отметил боец UFC.

Льюис одержал безоговорочную победу в поединке — боксер повис на канатах.

