Пенья вызвала на бой чемпионку UFC Нуньес

Представительница женского легчайшего дивизиона UFC Джулианна Пенья хочет сразиться за титул против Аманды Нуньес.

«Аманда Нуньес не защищала свой пояс в легчайшем весе с 2019 года. Похоже, я была права, говоря, что Меган [Андерсон] не заслуживает шанса биться за титул, так как в очереди была я, но теперь, может быть, вы, ребята, начнете придавать значение моим словам», — написала Пенья в Instagram.

В настоящее время Нуньес является чемпионкой UFC в двух дивизионах — легчайшем и полулегком. На UFC 259, который завершился в прошлую субботу в Лас-Вегасе, бразильянка Нуньес сохранила пояс в полулегком весе, одержав досрочную победу в первом раунде над Меган Андерсон.

В последний раз Пенья билась на UFC 257 в январе, задушив в третьем раунде экс-претендентку на пояс Сару Макманн.