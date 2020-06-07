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Уайт не удивлен словами Макгрегора о завершении карьеры

09:13
Дана Уайт. Фото Reuters
Дана Уайт. Фото Reuters
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Президент UFC Дана Уайт не удивлен тому, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры.

— Такое уже у нас бывало и раньше, — цитирует Уайта MMA Junkie. — Ему не нужно драться, если он хочет отдохнуть и уйти.

31-летний Макгрегор на своей странице в Twitter в очередной раз объявил о завершении карьеры. Он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения.

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