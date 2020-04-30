Уайт хочет увидеть реванш Макгрегора с Нурмагомедовым

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможном реванше Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором. В октябре 2018 года россиянин на турнире UFC 229 одержал победу в четвертом раунде.

— Реванш? Я бы назвал второй бой между Хабибом и Конором, — приводит слова Уайта MMA Fighting. — Макгрегор очень сильно хочет этого, а мне хотелось бы это увидеть.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения.