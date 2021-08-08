Уайт: «Ган двигается, как средневес, его IQ выше крыши. Бой с Нганну будет нечто»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Сирила Гана над Дерриком Льюисом в главном бою UFC 265.

« Я никогда не говорил, что Сирил — скучный боец, — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции. — Часто бывает, когда все вокруг давят на бойца: «Вот, ты скучный», он меняет свой стиль в угоду публике и попадает в беду. Сирил же не поменял стиль, а просто включил другую передачу. Суперталантливый боец.

Огромный, но при этом двигается, как средневес. Его футворк невероятен, бойцовский IQ выше крыши. И я был удивлен, как легко он справился с давлением. Его первый бой не просто в мейн-ивенте, а перед большой аудиторией. И он легко выдержал давление. Парень сегодня блистал. Все в этой жизни упирается в правильный выбор момента. Мы долго и упорно работали над тем, что выйти на французский рынок. Сегодня нам это удалось. Их бой с Франсисом будет нечто. Проведем ли мы его во Франции? Я не знаю, посмотрите, какое дерьмо творится в мире. Я точно знаю, что без проблем проведу турниры только в Аризоне или Техасе".