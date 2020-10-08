Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Тяжеловеса по прозвищу «Боевой вомбат» уволили из UFC. Он избил человека и получил срок

04:02
Бен Сосоли. Фото Twitter
Бен Сосоли. Фото Twitter

Промоушен UFC прекратил действие контракта с австралийским бойцом Беном Сосоли по прозвищу «Комбат Вомбат» (или «Боевой вомбат»), сообщает MMA Fighting.

30-летний тяжеловес ударил человека у бара в Мельбурне, за что был наказан 22-месячным тюремным сроком. Сосоли признал себя виновным в неумышленном нанесении вреда здоровью и может потребовать условно-досрочное освобождение после отбытия 11 месяцев за решеткой.

На счету Сосоли 7 побед и 3 поражения в ММА. Еще два боя с его участием были признаны несостоявшимися. Первый поединок в UFC австралиец провел в октябре 2019 года. Он проиграл решением судей Грегу Харди, но результат боя был аннулирован, так как американец в перерыве между раундами использовал ингалятор. В феврале 2020-го Сосоли потерпел поражение техническим нокаутом от бразильца Маркоса Рожерио да Лимы.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир