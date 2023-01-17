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Сегодня, 09:30

Сирил Ган рассказал, почему для Джонса он более тяжелый соперник, чем Нганну

Давид Хачатрян
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Тяжеловес UFC Сирил Ган (11-1) заявил, что бывшему чемпиону UFC в полутяжелом весе Джону Джонсу (26-1) будет труднее драться с ним, чем с Франсисом Нганну (17-3).

«Прежде всего, я понимаю, что у меня хороший футворк, и я думаю, что я намного более разносторонний [чем Нганну], — сказал Ган на пресс-конференции UFC. — Я немного похож на Джона Джонса. Такому разностороннему парню, как Джонсу, гораздо легче справиться с большим парнем, который хочет тебя прикончить одним ударом. Я не такой. Мне нравится контролировать ход поединка. Бой обещает быть интересным».

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Сирил Ган
Франсис Нганну
UFC
ММА
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