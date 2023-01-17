Тони Белью: «Нганну не выживет на боксерском ринге»

Экс-чемпион мира Тони Белью считает, что Нганну не добьется успеха в боксе

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью (30-3) уверен, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) не добьется большого успеха на боксерском ринге.

«Какой позор! Он не выживет на боксерском ринге против кого бы то ни было... Прямо сейчас он лучший тяжеловес MMA в мире, и ему нужно оставаться в рамках своей дисциплины», — приводит слова Белью BJ Penn.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом.