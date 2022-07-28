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Деррик Льюис: «Если бы у меня был миллиард долларов, я бы купил UFC»

Деррик Льюис заявил, что если он в лотерею миллиард долларов, он купит UFC
Давид Хачатрян
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Тяжеловес UFC Деррик Льюис (26-9) заявил, что если он выиграет в лотерею миллиард долларов, он купит UFC и «надерет задницы» всем журналистам.

«С Mega Millions [американская лотерея] я бы купил UFC, а затем наговорил столько дерьма журналистам. Я бы надрал вам задницы так же, как вы это делаете с нами, бойцами, — сказал Льюис на медиа-дне UFC. — Черт бы вас всех побрал. Вы несете такую чушь. Они говорят: «О, я не думаю, что Деррик победит». Черт бы вас всех побрал. Никто из вас мне не нравится».

Льюис подерется с россиянином Сергеем Павловичем (15-1) 30 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Деррик Льюис
UFC
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