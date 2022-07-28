Энтони Петтис: «Не считаю Хабиба величайшим. Он выиграл титул в бою против Яквинты»

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис (25-13) сообщил, что Хабиба Нурмагомедова (29-0) тяжело назвать величайшим легковесом в истории, потому что он не дрался со всеми легковесами.

«Я дрался в полулегком весе, затем перешел в легкий. Я сражался везде. Трудно назвать Хабиба величайшим легковесом, потому что он не со всеми дрался, — сказал Петтис в интервью LowKick MMA. — Он выиграл титул в бою против Эла Яквинты. В то время его даже в рейтингах не было. После он дрался с крепкими бойцами, а затем завершил карьеру. Трудно назвать его величайшим. Он определенно один из лучших, но такие парни, как Би Джей Пенн... если бы он не вернулся и не проиграл пару боев, то мы все бы называли его величайшим».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.