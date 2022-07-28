Минаков отреагировал на слова американца, который обвинил россиян в расизме

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков отреагировал на слова американского бойца Деррика Льюиса о россиянах и немцах.

Льюис подчеркнул, что чувствует от людей из России и Германии расизм.

«Льюис показал уровень своего образования и интеллекта, раз он провел такую параллель. Может, Серега Павлович скорректирует мысли в его голове. Жаль, не получилось у Саши Волкова и Алексея Олейника, но кто-то должен его подправить.

Должны ли Льюиса оштрафовать в UFC? На это не стоит обращать внимания. Не от большого ума Деррик допустил такие слова. С одной стороны, любой человек всегда имеет право на собственное мнение, но, с другой стороны, нельзя отрицать, что сказанное Льюисом — полная глупость», — приводит слова Минакова MMA.Metaratings.ru.

В ночь с 30 на 31 июля американский тяжеловес в рамках турнира UFC 277 проведет бой с россиянином Сергеем Павловичем.