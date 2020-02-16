«Тяжелая неделя». Хабиб показал фотографии с подготовки к бою с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографии с подготовки бою с американцем Тони Фергюсоном.

— Это была тяжелая неделя, — подписал пост Хабиб.

Хабиб готовится к поединку в Сан-Хосе (Калифорния) — в зале American Kickboxing Academy, в котором тренируется с 2012 года.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними состоится 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.