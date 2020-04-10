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Турнир UFC 249 отложен

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Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи на афише UFC 249. Фото UFC
Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи на афише UFC 249. Фото UFC
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Журналист ESPN Бретт Окамото сообщил в Twitter, что турнир UFC 249 отменен. Все мероприятия UFC отложены на неопределенное время из-за пандемии COVID-19.

Глава организации Дана Уайт был готов продвигать событие, но не все зависит только от него.

Центральным событием UFC 249 должен был стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, но действующий чемпион, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Российского бойца заменили на Джастина Гэтжи? и планировали провести турнир на закрытом острове.

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