Турнир UFC 249 отложен

Журналист ESPN Бретт Окамото сообщил в Twitter, что турнир UFC 249 отменен. Все мероприятия UFC отложены на неопределенное время из-за пандемии COVID-19.

Глава организации Дана Уайт был готов продвигать событие, но не все зависит только от него.

BREAKING: UFC 249 has been canceled. All UFC events postponed indefinitely, due to COVID-19. Dana White says he was ready to promote the event but things were taken out of his control. Much, much more on this to come. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) April 9, 2020

Центральным событием UFC 249 должен был стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, но действующий чемпион, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Российского бойца заменили на Джастина Гэтжи? и планировали провести турнир на закрытом острове.

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