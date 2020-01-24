Турнир российского ММА-промоушена в Корее отменен из-за коронавируса

Турнир российского промоушена М-1 Global, намеченный на 1 февраля в Сувоне (Южная Корея), отменен из-за коронавируса. Об этом «СЭ» сообщил президент лиги Вадим Финкельштейн.

По словам Финкельштейна, шоу будет перенесено на другую дату. «Но пока не знаю, на какую», — сказал глава М-1 Global.

Турнир должен был возглавить бой между тяжеловесами Зауром Гаджибабаев (Азербайджан, 7-3-1) и Юн Су Лимом (Южная Корея, 26-13). (Илья Андреев)