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Турнир российского ММА-промоушена в Корее отменен из-за коронавируса

24 января 2020, 23:34
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Турнир российского промоушена М-1 Global, намеченный на 1 февраля в Сувоне (Южная Корея), отменен из-за коронавируса. Об этом «СЭ» сообщил президент лиги Вадим Финкельштейн.

По словам Финкельштейна, шоу будет перенесено на другую дату. «Но пока не знаю, на какую», — сказал глава М-1 Global.

Турнир должен был возглавить бой между тяжеловесами Зауром Гаджибабаев (Азербайджан, 7-3-1) и Юн Су Лимом (Южная Корея, 26-13). (Илья Андреев)

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