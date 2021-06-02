Лига ACA анонсировала чемпионский бой в полутяжелом весе в Сочи

Российский боец Муслим Магомедов проведет бой за вакантный титул чемпиона ACA в полутяжелом весе против казахстанца Евгения Егембердиева. Ранее поясом владел Довлетджан Ягшимурадов, который оставил его по окончанию контракта с организацией.

Поединок Магомедов-Егембердиев возглавит турнир ACA 126, который пройдет в Сочи в Ледовом дворце дворец «Большой» 15 июля.

В послужном списке 26-летнего Магомедова девять побед и ни одного поражения, у 36-летнего Егембердиева 12 побед и 3 поражения.