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Лига ACA анонсировала чемпионский бой в полутяжелом весе в Сочи

22:02

Российский боец Муслим Магомедов проведет бой за вакантный титул чемпиона ACA в полутяжелом весе против казахстанца Евгения Егембердиева. Ранее поясом владел Довлетджан Ягшимурадов, который оставил его по окончанию контракта с организацией.

Поединок Магомедов-Егембердиев возглавит турнир ACA 126, который пройдет в Сочи в Ледовом дворце дворец «Большой» 15 июля.

В послужном списке 26-летнего Магомедова девять побед и ни одного поражения, у 36-летнего Егембердиева 12 побед и 3 поражения.

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