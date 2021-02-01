Туменов снова вызвал Шлеменко на бой

Российский боец ММА Альберт Туменов вызвал на бой соотечественника Александра Шлеменко. По его словам, поединок есть смысл провести после того, как стало известно о встрече Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

«Думал что больше не буду предлагать тебе сразится со мнои?. Честно не ожидал что бои? Магомеда и Владимира когда-то состоится, но это случилось. Ты уже год не дрался, если твои? бои? с Магомедом и состоится, то не раньше чем через год, — написал Туменов в Instagram. — Есть ли смысл столько ждать? Я предлагаю провести поединок, благо дело, желающие организовать этот бои? есть. Может быть в бою с Магомедом ты заработал бы чуть больше чем со мнои?, но если ты реально хочешь в UFC, моя кандидатура не менее выгодна.

В конце концов, неужели мы окончательно превратились в торгашеи? и бизнесменов? Вспомни как мы все мальчишками начинали, думали что мы вои?ны, гладиаторы. Жизнь бои?ца ММА бесконечно тяжелое испытание. Я лучшии? ударник в мире, обращаюсь к достои?ному сопернику, не хочешь ли ты испытать себя со мнои??»

36-летний Шлеменко одержал 59 побед (32 нокаутом), потерпел 13 поражений.

На счету 29-летнего Туменко 22 победы (14 нокаутом) и потерпел 4 поражения.