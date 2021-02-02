Менеджер Хабиба сообщил о подготовке боя с Сен-Пьером, но затем удалил твит

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова сообщил, что российский боец готовится к бою с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Говорят, что Хабиб работает над боем с Сен-Пьером. Это правда», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Однако вскоре он удалил твит и написал опровержение: «Слухи о бое Хабиба с Жоржем Сен-Пьером — полная ложь. Фейковые новости».

Напомним, что Хабиб не раз говорил, что хотел бы подраться с Сен-Пьером. Россиянин завершил карьеру после боя с Джастином Гэтжи с рекордом 29-0.