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Сегодня, 12:09

Бывший тяжеловес UFC Харди дебютирует в профессиональном боксе

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Бывший тяжеловес UFC Грег Харди дебютирует в профессиональном боксе. Об этом боец сообщил в своих социальных сетях.

Событие пройдет 8 октября в Делрей-Бич (США). Соперник американца пока не определен.

В последнем поединке, который состоялся в марте этого года на UFC 272 в Лас-Вегасе, Харди техническим нокаутом в первом раунде проиграл молдаванину Сергею Спиваку. Позже бойца уволили из организации.

В прошлом Харди судейским решением проигрывал россиянину Александру Волкову.

Всего на счету Харди в ММА 7 побед, 5 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Грег Харди
ММА
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