Сидельников встретится с американцем Кливлендом в соглавном бою турнира Ural FC 8

Известный российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников и американец Раким Кливленд выступят в соглавном поединке по правилам ММА на турнире Ural FC 8, который пройдет в Перми 16 октября.

На счету 36-летнего Сидельникова 14 побед и 7 поражений в ММА. Статистика 35-летнего Кливленда в ММА — 23 победы, 17 поражений и 1 ничья. Американец выступал в Bellator и PFL. По ходу карьеры Кливленд дрался с такими соперниками, как Виктор Немков, Деррик Льюис, Максим Гришин, Стив Моури, Тайрелл Форчун.

В рамках Ural FC 8 также пройдет титульный поединок в весе до 85 кг по правилам К1 между представителем команды Ural Kali Fighter россиянином Сергеем Пономаревым и австралийцем Джейденом Эйнаудом. Всего в рамках турнира «Кубок Губернатора Пермского Края» 16 октября состоятся 12 поединков по правилам ММА и кикбоксинга.