Тренеру по тайскому боксу проломили голову в Подмосковье

Тренеру по тайскому боксу Станиславу Захарченко проломили голову в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент произошел 9 августа в подмосковном селе Немчиновке. Захарченко был доставлен в НИИ им. Склифосовского, у него диагностировали ушиб головного мозга, гематомы и открытую черепно-мозговую травму. Сообщается, что сейчас он находится в реанимации.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Сообщается, что пострадавший работает в спортивном клубе «СК Варяг» в Москве.