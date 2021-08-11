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Тренеру по тайскому боксу проломили голову в Подмосковье

12:12

Тренеру по тайскому боксу Станиславу Захарченко проломили голову в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент произошел 9 августа в подмосковном селе Немчиновке. Захарченко был доставлен в НИИ им. Склифосовского, у него диагностировали ушиб головного мозга, гематомы и открытую черепно-мозговую травму. Сообщается, что сейчас он находится в реанимации.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Сообщается, что пострадавший работает в спортивном клубе «СК Варяг» в Москве.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/kriminal/867697-treneru-po-taiskomu-boksu-prolomili-golovu-v-podmoskove

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Иван Торопцев все материалы автора

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