Блогер Артем Тарасов рассказал, сколько он и его оппонент Александр Емельяненко заработают за бой.

«Речь идет об очень больших гонорарах, — сказал Тарасов «СЭ». — Емельяненко должны заплатить 10 миллионов рублей за этот бой, а мне — 5».

Тарасов подерется с Емельяненко в сентябре в Москве. Их бой состоится в поп-ММА организации «Наше Дело».

13 августа Тарасов встретится с Тайсоном Дижоном по правилам бокса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».