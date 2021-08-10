Названы гонорары участников боя Емельяненко — Тарасов
17:04
Блогер Артем Тарасов рассказал, сколько он и его оппонент Александр Емельяненко заработают за бой.
«Речь идет об очень больших гонорарах, — сказал Тарасов «СЭ». — Емельяненко должны заплатить 10 миллионов рублей за этот бой, а мне — 5».
Тарасов подерется с Емельяненко в сентябре в Москве. Их бой состоится в поп-ММА организации «Наше Дело».
13 августа Тарасов встретится с Тайсоном Дижоном по правилам бокса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
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