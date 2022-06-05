Тренер Волкова считает своевременной остановку поединка с Розенструйком

Тренер российского тяжеловеса Александра Волкова Тарас Кияшко считает, что рефери своевременно остановил поединок подопечного с суринамцем Жаирзиньо Розенструйком.

«Саня показал все, что мы хотели, поэтому мы реально рады и счастливы, что так все произошло. Виден был настрой Александра, его желание, контроль. Самые первые минуты Саня был заряжен на победу. Это круто», — сказал Кияшко «СЭ».— Я визуализировал о том, что Саня победит и то, что ему поднимут руку, и думал о том, что это произойдет в первом раунде, и многие ребята говорили, что это произойдет в первом раунде, поэтому слов нет. Мы рады".

«Я думаю, да, остановка поединка своевременная, — продолжил Кияшко. — Судья, который секундировал, является опытным. Для ребят в тяжелом весе пропускать лишние удары — это не полезно, поэтому я считаю, что остановка своевременная».

Волков техническим нокаутом в первом раунде победил Розенструйка. Тяжеловеса возглавили турнир UFC Fight Night 207, который проходил в ночь на 5 июня в Лас-Вегасе.