Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 03:11

Тактаров после победы Волкова над Розенструйком: «Единственный соперник Александра — это он сам»

Тактаров считает, что Волков может побить любого
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Легенда ММА Олег Тактаров прокомментировал победу Александра Волкова над Жаирзиньо Розенструйком.

«Настроение у Саньки было такое, что человек наслаждается тем, что он делает, – сказал Тактаров во время прямого эфира в соцсетях. – Был полностью расслаблен. Вообще – другой человек. В партере я удивился, что такой мощи не ожидал. Чувствует все. Если еще чуть-чуть добавить, то с любым в партере может работать, но, конечно, стойка у него феноменальная. Страшно рядом находиться, когда по лапам бьет.

Единственный его соперник – это он сам. Если он хочет, то любого побьет. Там реально некому даже близко стоять, когда он в форме. Для меня самое сложное во всей это истории было слушать его музыку.

Александр без единой царапины. Все царапины, наверное, только у меня остались. Рука у меня болит после этого монстра. Вчера меня всего измял».

Волков техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Волкова. Бойцы возглавили турнир UFC Fight Night 207, который завершился в ночь на 5 июня в Лас-Вегасе. Одним из угловых Волкова был Тактаров.

Александр Волков (единоборства)
Жаирзиньо Розенструйк
Олег Тактаров
UFC
0
Читайте также
Пиво и шашлык: как не навредить здоровью
«Будущее «Рейнджерс» наступило уже сейчас благодаря Шестеркину». Что пишут в США про сенсационный «русский» клуб НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Волкова считает своевременной остановку поединка с Розенструйком

Тренер Волкова после победы бойца над Розенструйком: «Саня готов драться за пояс»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости