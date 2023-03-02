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Сен-Пьер назвал 3 главные ошибки в своей карьере

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) рассказал, чего ему не хватало, когда он был активным бойцом.

«В моей карьере было три главных повода для критики, — приводит слова канадца MiddleEasy. — Во-первых, я никогда не выступал в более тяжелых весовых категориях, несмотря на то, что я вычистил свой дивизион. Во-вторых, я был слишком расчетлив. Я недостаточно рисковал. В-третьих, мне не хватало драйва. Я всегда был хорошим парнем, и не слишком заботился о продвижении боя, поэтому, когда я вернулся, я нацелился на титул в среднем весе».

Сен-Пьер завершил карьеру 5 ноября 2017 года после того, как на UFC 217 он победил Майкла Биспинга (30-9) сабмишном в третьем раунде, выиграв пояс чемпиона в среднем весе.

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