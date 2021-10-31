Тренер Волкова: «Чемпионские амбиции? Мы врываемся и ждем новых вызовов»

Тренер тяжеловеса Александра Волкова Тарас Кияшко подвел итоги выступления российского бойца после победы над поляком Марчином Тыбурой на турнире UFC 267.

— Не ожидали, что Тыбура будет такой крепкий. Очень много проходило ударов по голове. Человек с железной головой. А так, все нормально. Хотелось бы, конечно, нокаутировать. Мы ожидали, что Тыбура будет такой стойкий. Он вообще был без эмоций. Было много серий из попаданий, а парень вообще не показывал, что пропускал. Главное — нужна была победа.

— Какие изменения были сделаны по сравнению с боем с Ганом?

— Особых изменений не было. Готовились. Было очень много сложностей в этот период, но раскрывать их не буду. Самое важное — победа.

— Вчерашний Волков показал бы в бою с Ганом больше, чем был на самом деле?

— Я бы не сказал, что больше. Он показал ровно столько, сколько нужно было для победы.

— Со стороны показалось, что в третьем раунде Волков подустал. Это действительно так?

— Я думаю, что он больше экономил силы. Мы довольны победой. Немножко, наверное, мы его обманули — сказали, что второй раунд отдали или ничью получили. В целом мы довольны.

— С функциональной подготовкой никаких проблем не возникло?

— Я думаю, нет. Но подготовка была очень сложной. Было очень много факторов, которые влияли на процесс. Были какие-то опасения. Но в целом мы всем довольны. Тыбура — железная голова!

— А какие факторы?

— Не будем раскрывать. Было много вещей. Например, рождение сына и много всего другого.

— Какие планы дальше?

— Немножко отдохнет и будем готовиться к новым вызовам. Чемпионские амбиции? Мы остаемся, как и хотели. Тот проигрыш не повлиял. Мы врываемся и ждем новых вызов.

Бой продлился все три раунда. Волков победил единогласным решением судей.

Поединок прошел в рамках тяжелого веса. 32-летний Волков одержал 34 победы в ММА при 9 поражениях. У его соперника 22 победы и 7 поражений.