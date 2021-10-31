Волков: «Мы с Чимаевым разные. Его аудитория хочет трештока и в хорошем смысле этого слова наглости к оппонентам»

Российский тяжеловес Александр Волков рассказал о своем отношении к бойцу из Швеции Хамзату Чимаеве.

«Мы все ребята разные. Чимаев почувствовал, что от него хотят зрители, что хочет его аудитория, а это трешток, вызовы, и в хорошем смысле этого слова наглость к оппонентам. Я просто немного другой боец, немножко по-другому отношусь к своим оппонентам и спорту в целом. Не говорю правильно ли это или нет, но просто у нас разный подход, и у меня моя аудитория, а у него — его. Я ценю тех, кто болеет за меня, и в этом весь прикол, что мы разные. Мы можем болеть и за того, и за другого. Если бы все были одинаковые, то чего-то не хватало. А так фанаты могут поболеть за разных бойцов из России и быть довольны нашими выступлениями», — сказал Волков в интервью «СЭ» на турнире UFC 267.

В главном карде турнира UFC 267, который проходил 30 октября в Абу-Даби, Волков победил польского тяжеловеса Марчина Тыбуру судейским решением по итогам трех раундов. На том же турнире Чимаев удушающим приемом в первом раунде выиграл у представителя Китая Ли Джинглиана.