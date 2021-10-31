Шлеменко допустил, что Петр Ян способен победить Макгрегора

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Александр Шлеменко считает, что Петр Ян способен победить Конора Макгрегора, несмотря на разницу в весе.

В субботу Ян победил единогласным решением судей американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг). Макгрегор же сейчас выступает в легком весе (до 70,3 кг).

— Петр Ян смог бы победить Конора Макгрегора?

— Сложно сказать... На самом деле, смог бы, почему нет. Стилистически ему удобен Макгрегор. Все-таки Петя боксер, Макгрегор к боксу тяготеет. Был бы вопрос в физических кондициях. Большая разница в весе сказывается все равно — на физическизх кондициях. Но у Пети они хорошие. Дышит он очень хорошо. Мог бы передышать Макгрегора. Но это был бы самый тяжелый бой ля Пети. Не потому что это Макгрегор, а любого бойца возьмите из 70 кг — и поставьте с Яном, и тяжело было бы Пете. Не просто же так весовые категории придумали.

Но это был бы однозначно интересный, однозначно непростой бой. Но... Не берусь тут как-то предсказывать победу Пети. Удосрочить Макгрегора было бы тяжеее, чем кого-то другого. Сэндхаген чуть повыше ростом Макгрегора, функционально он Пете проиграл. Высокий, худой. Будто прокачивало его ветром. Его удары особого урона не наносили. У Макгрегора удар однозначно сильнее. И мы видели, что Макгрегор сделал с Жозе Альдо. Такой бой [Макгрегора против Яна] сложно представить. Но это однозначно была бы бомба — для Пети уж точно.