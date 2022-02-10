Тренер Топора принял вызов на кулачный бой

Экс-тренер Макса Щербакова Топора Альберт Кармазян прокомментировал то, что боец вызвал его на кулачный бой.

Он заявил, что без проблем готов встретиться в любое время и добавил, что у него нет никаких сомнений, что ему удастся одолеть Щербакова.

«Что я должен думать? Все будет как обычно: я его выстегну, он будет терпеть. По кулачке в любое время и в любом месте. Без проблем, Топор. Если ты хочешь, чтобы люди видели, как ты падаешь в нокаут, я подарю это зрелище в два счета», — цитирует Кармазяна РЕН ТВ.

Ранее Топор вызвал избившего его тренера на бой на голых кулаках.

Конфликт между ними произошел после того, как 28 января Топор проиграл поединок против Максима Новоселова. Бой закончился техническим нокаутом. Кармазян обвинил его, что он «слил» поединок, и избил Топора на глазах жены и друзей. Боец обратился в правоохранительные органы. Топор отметил, что тренер избил его исподтишка.