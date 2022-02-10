Боец ММА Орлов: «Все посмотрят, как Топор будет тренера бить»

Двукратный чемпион мира по профессиональному кикбоксингу Евгений Орлов прокомментировал информацию о возможном поединке бойца Макса Топора Щербакова с его бывшим тренером Альбертом Кармазяном.

«Во-первых, тренеры бывают разные. У меня в Белоруссии был тренер, который сам никогда не дрался. Но он отличнейший тренер. Столько чемпионов воспитал! Во-вторых, возможно, этот Альберт в отличной форме. Может быть он сам выступает или планирует выступать», — приводит слова чемпионат РЕН ТВ.

При этом он добавил, что возможно вся история с конфликтом Топора и его тренера делается для хайпа.

«Для чего это все делается? Я не знаю. Для хайпа. Точно успех будет в хайпе, потому что даже мне интересно сейчас посмотреть на их бой. Хотя я не очень интересуюсь такого класса бойцами. Да, они подрались в раздевалке. Сейчас на голых кулаках предлагается решить этот конфликт. Я на голых кулаках вообще бои не смотрю, а этот посмотрю. Все, что требовалась от них сделать для хайпа — они сделали. Конечно, все будут смотреть, как Топор будет тренера бить», — добавил Орлов.

28 января на боксерском турнире РЕН ТВ Щербаков досрочно уступил Максиму Новоселову. В раздевалке после боя тренер Кармазян обвинил Щербакова в сдаче боя и избил его на глазах близких людей своего подопечного.

Ранее стало известно, что Макс Щербаков решил разрешить возникший конфликт и вызвал избившего его Альберта Кармазяна на бой на кулаках.